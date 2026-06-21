На Херсонщині внаслідок удару російського БпЛА загинула жінка, - прокуратура
У селі Софіївка Херсонської області внаслідок атаки російського безпілотного літального апарата загинула жінка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Херсонської обласної прокуратури.
Атака безпілотника на Херсонщині
За даними слідства, 21 червня 2026 року близько 16:30 військові РФ здійснили атаку за допомогою дрона. Унаслідок удару загинула 42-річна жінка, яка перебувала на вулиці.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.
Раніше повідомлялося, що 21 червня у Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку на рівні 12-го поверху.
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