На Херсонщині внаслідок удару російського БпЛА загинула жінка, - прокуратура

У селі Софіївка Херсонської області внаслідок атаки російського безпілотного літального апарата загинула жінка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Херсонської обласної прокуратури.

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Атака безпілотника на Херсонщині

За даними слідства, 21 червня 2026 року близько 16:30 військові РФ здійснили атаку за допомогою дрона. Унаслідок удару загинула 42-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Раніше повідомлялося, що 21 червня у Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку на рівні 12-го поверху.

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