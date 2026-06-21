УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9557 відвідувачів онлайн
Новини Атака дрона на Херсонщині
151 1

На Херсонщині внаслідок удару російського БпЛА загинула жінка, - прокуратура

Атака дрона на Херсонщині

У селі Софіївка Херсонської області внаслідок атаки російського безпілотного літального апарата загинула жінка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Херсонської обласної прокуратури.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атака безпілотника на Херсонщині

За даними слідства, 21 червня 2026 року близько 16:30 військові РФ здійснили атаку за допомогою дрона. Унаслідок удару загинула 42-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Раніше повідомлялося, що 21 червня у Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку на рівні 12-го поверху.

Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 21 червня, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник БпЛА (6014) атака (1679) Херсонська область (6754) Херсонський район (926) Софіївка (5)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 