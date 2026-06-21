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Новости Атака дрона на Херсонщину
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На Херсонщине вследствие удара российского БПЛА погибла женщина, — прокуратура

Атака дрона в Херсонской области

В селе Софиевка Херсонской области вследствие атаки российского беспилотного летательного аппарата погибла женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Херсонской областной прокуратуры.

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Атака беспилотника в Херсонской области

По данным следствия, 21 июня 2026 года около 16:30 военные РФ совершили атаку с помощью дрона. Вследствие удара погибла 42-летняя женщина, которая находилась на улице.

Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления.

Ранее сообщалось, что 21 июня в Харькове российский дрон попал в многоэтажный дом на уровне 12-го этажа.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 21 июня, — Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (5357) атака (1612) Херсонская область (5763) Херсонский район (912) Софиевка (6)
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