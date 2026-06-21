На Херсонщине вследствие удара российского БПЛА погибла женщина, — прокуратура
В селе Софиевка Херсонской области вследствие атаки российского беспилотного летательного аппарата погибла женщина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Херсонской областной прокуратуры.
Атака беспилотника в Херсонской области
По данным следствия, 21 июня 2026 года около 16:30 военные РФ совершили атаку с помощью дрона. Вследствие удара погибла 42-летняя женщина, которая находилась на улице.
Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления.
Ранее сообщалось, что 21 июня в Харькове российский дрон попал в многоэтажный дом на уровне 12-го этажа.
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