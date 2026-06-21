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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 21 июня, — Воздушные силы

шахеди

Вечером 21 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 18:00 сообщалось о передвижении ударных беспилотников: 

  • БПЛА на востоке Харьковской области курсом на Шевченково, Чугуев.
  • БПЛА на севере Донецкой области курсом на Днепропетровскую область.
  • БПЛА над Запорожьем с юга.
  • БПЛА на Сумы с востока.

В 18:07 — БПЛА на восток Сумской области.

В 18:42 — БПЛА на Харьков с севера.

В 18:52 — поступают сообщения о движении БПЛА: 

  • На Сумы с севера.
  • На Харьков с севера.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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