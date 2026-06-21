Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 21 июня, — Воздушные силы
Вечером 21 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 18:00 сообщалось о передвижении ударных беспилотников:
- БПЛА на востоке Харьковской области курсом на Шевченково, Чугуев.
- БПЛА на севере Донецкой области курсом на Днепропетровскую область.
- БПЛА над Запорожьем с юга.
- БПЛА на Сумы с востока.
В 18:07 — БПЛА на восток Сумской области.
В 18:42 — БПЛА на Харьков с севера.
В 18:52 — поступают сообщения о движении БПЛА:
- На Сумы с севера.
- На Харьков с севера.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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