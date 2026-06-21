Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 21 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 21 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 18:00 - Повідомлялося про рух ударних безпілотників:

БпЛА на сході Харківщини курсом на Шевченкове, Чугуїв.

БпЛА на півночі Донеччини курсом на Дніпропетровщину.

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

БпЛА на Суми зі сходу.

О 18:07 - КАБи на схід Сумщини.

О 18:42 - БпЛА на Харків з півночі.

О 18:52 - Повідомляється про рух БпЛА:

На Суми з півночі.

На Харків з півночі.

Оновлена інформація

О 19:28 - Група БпЛА на Харків з півночі.

О 19:52 - БпЛА на Харків із півночі.

О 20:09 - БпЛА у Криворізькому районі повз Кам'янку північо-західним курсом.

О 20:14 - БпЛА на Сумщині курсом на Тростянець зі сходу.

О 20:18 - БпЛА у Шосткинському районі Сумщини південно-західним курсом, а також БпЛА на Харків із півночі.

О 20:23 - БпЛА на півночі від Кривого Рогу курс західний.

О 20:27 - БпЛА у напрямку Чугуєва із півночі.

О 20:40 - БпЛА у напрямку Апостолового на Дніпропетровщині із південного сходу.

О 20:46 - Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

О 20:47 - БпЛА на півночі Харківщини курсом на Богодухів, Чугуїв.

О 20:49 - БпЛА на Харків з півночі.

О 20:49 - Швидкісна ціль на Одещину.

О 20:50 - БпЛА на Суми з півночі.

О 20:53 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку.

О 20:54 - БпЛА на Харків з півночі.

О 20:55 - Активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:58 - КАБи на північ Сумщини.

Оновлена інформація

О 21:02 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:03 - КАБи на схід Сумщини.

О 21:10 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:11 - КАБи на схід Сумщини.

О 21:15 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 21:17 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 21:22 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:22 - КАБи на північ Сумщини.

О 21:36 - БпЛА на Харків з півночі.

О 21:50 - КАБи на північ Харківщини.

О 21:50 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:56 - БпЛА на Харків з північного заходу.

О 21:57 - КАБи на Запорізьку, Дніпропетровську області.

О 22:06 - Група БпЛА з Брянської обл., рф на Сумщину та Чернігівщину, курсом на Новгород-Сіверський.

О 22:07 - БпЛА на Харків з півночі.

О 22:08 - КАБи на Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку області.

О 22:09 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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