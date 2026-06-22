Украинцы вновь противостоят захватнической войне, но теперь у них есть собственное государство и армия, - Буданов

Сегодня, 22 июня, в День скорби и памяти жертв войны в Украине, глава Офиса Президента Кирилл Буданов обратился к согражданам.

Он провел исторические параллели между Второй мировой войной и современной войной против России, передаёт Цензор.НЕТ.

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В своем обращении глава Офиса Президента напомнил, что для украинцев Вторая мировая война фактически началась значительно раньше общепринятой даты 22 июня 1941 года - еще в марте 1939-го с оккупации Закарпатья. Однако именно летом 41-го украинские земли стали эпицентром самого кровавого столкновения двух тоталитарных режимов.

Буданов подчеркнул трагизм тогдашнего положения народа: не имея собственного государства, украинцы оказались буквально "между нескольких огней". Но, несмотря на это, именно они встали в авангард борьбы против нацизма.

Вклад Украины в разгром тогдашнего агрессора был колоссальным, но и цена оказалась ужасающей - та война унесла жизни от 8 до 10 миллионов украинцев.

Проводя параллель с современностью, Буданов подчеркнул, что сегодня против Украины снова ведут варварскую и захватническую войну, на этот раз - рашисты. Однако есть фундаментальное историческое отличие.

"Теперь у нас есть собственное государство и собственная армия, чтобы защитить право на жизнь и свободу нашего народа. Наша скорбь сегодня - о каждом украинце, чью жизнь унесла та война, и о каждом, кто отдал жизнь за независимость Украины", - заявил глава ОП.

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