Українці знову протистоять загарбницькій війні, але тепер мають власну державу й військо, — Буданов
Сьогодні, 22 червня, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, керівник Офісу Президента Кирило Буданов звернувся до співгромадян.
Він провів історичні паралелі між Другою світовою та сучасною війною проти Росії, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У своєму зверненні очільник Офісу Президента нагадав, що для українців Друга світова війна фактично розпочалася значно раніше загальноприйнятої дати 22 червня 1941 року - ще в березні 1939-го з окупації Закарпаття. Проте саме влітку 41-го українські землі стали епіцентром найкривавішого зіткнення двох тоталітарних режимів.
Буданов підкреслив трагізм тодішнього становища народу: не маючи власної держави, українці опинилися буквально "між кількох вогнів". Але попри це, саме вони стали в авангард боротьби проти нацизму.
Внесок України у розгром тогочасного агресора був колосальним, але й ціна виявилася страшною — та війна забрала життя від 8 до 10 мільйонів українців.
Проводячи паралель із сьогоденням, Буданов наголосив, що сьогодні проти України знову ведуть варварську й загарбницьку війну, цього разу — рашисти. Проте є фундаментальна історична відмінність.
"Тепер ми маємо власну державу і своє військо, щоб захистити право на життя та свободу нашого народу. Наша скорбота сьогодні — за кожним українцем, чиє життя забрала та війна, і за кожним, хто віддав життя за незалежність України", - заявив очільник ОП.
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А українців викрадають на вулицях і кидають їх на фронт, при тому евреї збільшують статки.
А українців викрадають на вулицях і кидають їх на фронт, при тому евреї збільшують статки.