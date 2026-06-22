Українці знову протистоять загарбницькій війні, але тепер мають власну державу й військо, — Буданов

Сьогодні, 22 червня, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, керівник Офісу Президента Кирило Буданов звернувся до співгромадян.

Він провів історичні паралелі між Другою світовою та сучасною війною проти Росії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У своєму зверненні очільник Офісу Президента нагадав, що для українців Друга світова війна фактично розпочалася значно раніше загальноприйнятої дати 22 червня 1941 року - ще в березні 1939-го з окупації Закарпаття. Проте саме влітку 41-го українські землі стали епіцентром найкривавішого зіткнення двох тоталітарних режимів.

Буданов підкреслив трагізм тодішнього становища народу: не маючи власної держави, українці опинилися буквально "між кількох вогнів". Але попри це, саме вони стали в авангард боротьби проти нацизму.

Внесок України у розгром тогочасного агресора був колосальним, але й ціна виявилася страшною — та війна забрала життя від 8 до 10 мільйонів українців.

Проводячи паралель із сьогоденням, Буданов наголосив, що сьогодні проти України знову ведуть варварську й загарбницьку війну, цього разу — рашисти. Проте є фундаментальна історична відмінність.

"Тепер ми маємо власну державу і своє військо, щоб захистити право на життя та свободу нашого народу. Наша скорбота сьогодні — за кожним українцем, чиє життя забрала та війна, і за кожним, хто віддав життя за незалежність України", - заявив очільник ОП.

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