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Новини День пам’яті Другої світової війни
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Українці знову протистоять загарбницькій війні, але тепер мають власну державу й військо, — Буданов

Буданов закликав ушанувати пам’ять українців, чиї життя забрала війна

Сьогодні, 22 червня, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, керівник Офісу Президента Кирило Буданов звернувся до співгромадян.

Він провів історичні паралелі між Другою світовою та сучасною війною проти Росії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У своєму зверненні очільник Офісу Президента нагадав, що для українців Друга світова війна фактично розпочалася значно раніше загальноприйнятої дати 22 червня 1941 року - ще в березні 1939-го з окупації Закарпаття. Проте саме влітку 41-го українські землі стали епіцентром найкривавішого зіткнення двох тоталітарних режимів.

Буданов підкреслив трагізм тодішнього становища народу: не маючи власної держави, українці опинилися буквально "між кількох вогнів". Але попри це, саме вони стали в авангард боротьби проти нацизму.

Внесок України у розгром тогочасного агресора був колосальним, але й ціна виявилася страшною — та війна забрала життя від 8 до 10 мільйонів українців.

Проводячи паралель із сьогоденням, Буданов наголосив, що сьогодні проти України знову ведуть варварську й загарбницьку війну, цього разу — рашисти. Проте є фундаментальна історична відмінність.

"Тепер ми маємо власну державу і своє військо, щоб захистити право на життя та свободу нашого народу. Наша скорбота сьогодні — за кожним українцем, чиє життя забрала та війна, і за кожним, хто віддав життя за незалежність України", - заявив очільник ОП.

Читайте: В Україні створять Меморіал Героїв Небесної Сотні: проєкт вже погоджено, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (636) Україна (7477) українці (2752) війна в Україні (8573)
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Топ коментарі
+11
наскільки ця держава власна питання - оскільки в делегаціях про переговори нема Українців, при владі евреї, а військами управляють рузкіе.

А українців викрадають на вулицях і кидають їх на фронт, при тому евреї збільшують статки.
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22.06.2026 12:15 Відповісти
+4
наскільки ця держава власна питання - оскільки в делегаціях про переговори нема Українців, при владі евреї, а військами управляють рузкіе.

А українців викрадають на вулицях і кидають їх на фронт, при тому евреї збільшують статки.
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22.06.2026 12:15 Відповісти
+2
Як там Крим - бо вже Стерненко почав тебе підміняти
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22.06.2026 12:15 Відповісти

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