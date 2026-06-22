Перебои с электричеством в двух районах Киева: в ДТЭК заявили об аварии
В двух районах Киева произошло отключение электроэнергии вследствие аварии на сетях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Где отключили свет?
"Днепровский и Дарницкий районы Киева: энергетики восстанавливают электроснабжение после аварии.
Электроснабжение должно возобновиться в домах до 16:00", - говорится в сообщении.
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