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Новости Отключение электроэнергии
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Перебои с электричеством в двух районах Киева: в ДТЭК заявили об аварии

В Киеве отключилось электричество

В двух районах Киева произошло отключение электроэнергии вследствие аварии на сетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Где отключили свет?

"Днепровский и Дарницкий районы Киева: энергетики восстанавливают электроснабжение после аварии.
Электроснабжение должно возобновиться в домах до 16:00", - говорится в сообщении.

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Киев (26514) ДТЭК (624) отключение света (789)
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