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Новини Відключення електроенергії
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Перебої зі світлом у двох районах Києва: у ДТЕК заявили про аварію

Зникло світло у Києві

У двох районах Києва є знеструмлення після аварії на мережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Де зникло світло?

"Дніпровський та Дарницький райони Києва: енергетики відновлюють світло після аварії.
Електропостачання має повернутись в домівки до 16:00", - йдеться у повідомленні.

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Київ (20943) ДТЕК (2062) відключення світла (1690)
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