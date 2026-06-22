Перебої зі світлом у двох районах Києва: у ДТЕК заявили про аварію
У двох районах Києва є знеструмлення після аварії на мережах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Де зникло світло?
"Дніпровський та Дарницький райони Києва: енергетики відновлюють світло після аварії.
Електропостачання має повернутись в домівки до 16:00", - йдеться у повідомленні.
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