Войска РФ нанесли удар по производству "Генерал Черешня": сотрудники не пострадали

Индустрия дронов

Враг нанёс удар по одному из производств "Генерал Черешня".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Что говорят в компании?

"Мы были готовы к такому сценарию, ведь понимаем, в какой реальности работаем. Железо и техника — это возобновляемый ресурс, а люди — нет. Именно поэтому мы рады, что все наши сотрудники живы и здоровы.

Производство "Генерал Черешня" не останавливается — несмотря на российские атаки. Мы продолжаем работать и будем работать еще больше", — говорится в сообщении.

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Справка

"Генерал Черешня" — украинская defense-tech компания-производитель FPV-дронов и "антишахедов".

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