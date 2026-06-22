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Войска РФ нанесли удар по производству "Генерал Черешня": сотрудники не пострадали
Индустрия дронов
Враг нанёс удар по одному из производств "Генерал Черешня".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.
Что говорят в компании?
"Мы были готовы к такому сценарию, ведь понимаем, в какой реальности работаем. Железо и техника — это возобновляемый ресурс, а люди — нет. Именно поэтому мы рады, что все наши сотрудники живы и здоровы.
Производство "Генерал Черешня" не останавливается — несмотря на российские атаки. Мы продолжаем работать и будем работать еще больше", — говорится в сообщении.
Справка
"Генерал Черешня" — украинская defense-tech компания-производитель FPV-дронов и "антишахедов".
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