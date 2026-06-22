БЭБ объявило конкурсы на должности руководителей семи территориальных управлений

Бюро экономической безопасности объявило конкурсы на замещение должностей руководителей семи территориальных управлений БЭБ: Винницкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Полтавской областей и города Киева.

Об этом сообщил в Facebook глава БЭБ Александр Цивинский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Многие критикуют государственные институты. И часто справедливо. Если считаете, что государство может работать эффективнее, приходите и докажите это. Не в комментариях. На практике.Мы ищем не просто руководителей. Мы ищем лидеров. Людей, которые готовы брать на себя ответственность в сложных условиях, вести за собой команду, принимать непростые решения, достигать результата и отвечать не только за свои действия, но и за работу своих подчиненных", - подчеркнул он.

По словам Цивинского, подробная информация о конкурсах и перечень вакансий доступны на официальном сайте БЭБ.