БЕБ оголосило конкурси на посади керівників семи територіальних управлінь

Бюро економічної безпеки оголосило конкурси на посади керівників семи територіальних управлінь БЕБ: Вінницької, Волинської, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської областей та міста Києва.

Про це повідомив у фейсбуку голова БЕБ Олександр Цивінський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Багато хто критикує державні інституції. І часто справедливо. Якщо вважаєте, що держава може працювати ефективніше, приходьте і доведіть це. Не в коментарях. На практиці. Ми шукаємо не просто керівників. Ми шукаємо лідерів. Людей, які готові брати на себе відповідальність у складних умовах, вести за собою команду, ухвалювати непрості рішення, досягати результату та відповідати не лише за власні дії, а й за роботу своїх підлеглих", - наголосив він.

За словами Цивінського, детальна інформація про конкурси та перелік вакансій на офіційному вебсайті БЕБ.