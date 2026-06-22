Россияне атаковали Херсонскую область дронами, есть раненые, - ОВА

В течение дня российские войска нанесли удары беспилотниками по Херсонской области. В результате ударов есть раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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Под ударом оказались Херсон и Белозерская громада

Около 14:00 в селе Молодецкое Белозерской громады россияне атаковали с дрона 41-летнего велосипедиста.

Мужчина получил осколочные ранения головы и руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также около 09:00 оккупанты атаковали беспилотником Корабельный район Херсона. Пострадала 40-летняя женщина, у которой диагностировали взрывную травму и осколочные ранения туловища.

Среди пострадавших – сотрудник ОГА

По данным администрации, около 13:15 в результате атаки российского дрона в Центральном районе Херсона ранения получил сотрудник Херсонской ОГА.

43-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию.

Также к медикам обратились люди, пострадавшие в результате предыдущих российских атак в Херсоне, Белозерке, Днепровском и Благовещенском районах.

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