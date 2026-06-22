Росіяни атакували Херсонщину дронами, є поранені, - ОВА
Російські війська протягом дня атакували Херсонщину безпілотниками. Внаслідок ударів є поранені.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація.
Під ударом опинилися Херсон і Білозерська громада
Близько 14:00 у селі Молодецьке Білозерської громади росіяни атакували з дрона 41-річного велосипедиста.
Чоловік дістав уламкові поранення голови та руки, контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травми. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Також близько 09:00 окупанти атакували безпілотником Корабельний район Херсону. Постраждала 40-річна жінка, у якої діагностували вибухову травму та уламкові поранення тулуба.
Серед постраждалих – працівник ОВА
За даними адміністрації, близько 13:15 через атаку російського дрона у Центральному районі Херсона поранення дістав працівник Херсонської ОВА.
43-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та контузії.
Також до медиків звернулися люди, які постраждали внаслідок попередніх російських атак у Херсоні, Білозерці, Дніпровському та Благовіщенському.
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