Экс-командиру 103-й бригады ТрО Валерию Курко сообщили о подозрении в халатном отношении к службе (обновлено)

В понедельник, 22 июня, бывшему командиру 103-й отдельной бригады территориальной обороны, полковнику Валерию Курко вручили уведомление о подозрении. Его обвиняют в халатном отношении к службе.

Об объявлении подозрения Курко сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Козицкий готов взять на поруки

Козицкий заявил о готовности взять на поруки бывшего командира 103-й бригады ТрО.

"Валерий Курко — человек, который фактически с нуля создал 103-ю бригаду и взял на себя ответственность за её формирование в один из самых сложных моментов для нашего государства. Впоследствии вместе с личным составом бригады он выполнял боевые задачи в самых горячих точках фронта. За это время и он, и его бойцы неоднократно доказали свою преданность Украине и военной присяге. Обращаюсь к суду о готовности взять Валерия Борисовича под поручительство", — заявил начальник Львовской ОГА.

Что говорит адвокат военного?

В комментарии "Суспильному" адвокат Валерия Курко Андрей Мартынюк рассказал, что полковнику вручили подозрение по части 4 статьи 425 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке). По его словам, подозрение является необоснованным и никоим образом не подтверждено документально.

"Прокуратура пыталась избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой уплаты залога в размере 1 млн грн. Суд принял решение отказать прокурору в его ходатайстве и избрал меру пресечения в виде уплаты залога в размере 66 560 грн", — рассказал Мартынюк.

Обновление

Впоследствии в Офисе генерального прокурора сообщили, что по данным следствия, в период с апреля 2023 года по январь 2024 года Курко ненадлежащим образом исполнял служебные обязанности при начислении военнослужащим дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 тыс. грн.

Речь идет о выплатах, предусмотренных законодательством для военных, непосредственно участвующих в боевых действиях или выполняющих боевые и специальные задачи в условиях военного положения.

"В то же время установлено, что бывший командир подписывал приказы о начислении такого вознаграждения военнослужащим, которые в соответствующие периоды не имели правовых оснований для его получения. Имея информацию о фактическом привлечении личного состава к выполнению боевых задач и возможность проверить основания для выплат, должностное лицо не обеспечило надлежащего контроля и издало соответствующие приказы", - говорится в сообщении.

На их основании финансовая служба воинской части произвела начисление и выплату средств. В результате государственному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 80 млн грн.

Бывшему командиру доложено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения).

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Что известно о Валерии Курко?

Валерий Курко возглавлял 103-ю бригаду ТрО с января 2022 года по 14 февраля 2024 года. Ранее полковник был командиром учебного батальона 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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