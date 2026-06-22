Екскомандиру 103 бригади ТрО Валерію Курку повідомили про підозру в недбалому ставленні до служби (оновлено)

У понеділок, 22 червня, колишньому командиру 103-ї окремої бригади територіальної оборони, полковнику Валерію Курку вручили підозру. Його звинувачують у недбалому ставленні до служби.

Про оголошення підозри Курку повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

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Козицький готовий взяти на поруки

Козицький заявив про готовність взяти на поруки колишнього командира 103 бригади ТрО.

"Валерій Курко – людина, яка фактично з нуля створила 103-тю бригаду та взяла на себе відповідальність за її формування в один із найскладніших моментів для нашої держави. Згодом разом з особовим складом бригади він виконував бойові завдання у найгарячіших точках фронту. За цей час і він, і його бійці неодноразово довели свою відданість Україні та військовій присязі. Звертаюся до суду про готовність взяти на поруки Валерія Борисовича",- заявив начальник Львівської ОВА.

Що каже адвокат військового?

У коментарі "Суспільному" адвокат Валерія Курка Андрій Мартинюк розповів, що полковнику вручили підозру за частиною 4 статті 425 (недбале ставлення до військової служби, що вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці). За його словами, підозра є необґрунтована та жодним чином документально не підтверджена.

"Прокуратура намагалася обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати застави в розмірі 1 млн грн. Суд прийняв рішення відмовити прокурору в його клопотанні і обрав запобіжний захід у вигляді сплати застави в розмірі 66 560 грн",- розповів Мартинюк.

Оновлення

Згодом в Офісі генерального прокурора повідомили, що за даними слідства, у період з квітня 2023 року по січень 2024 року Курко неналежно виконував службові обов’язки під час нарахування військовослужбовцям додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тис. грн.

Йдеться про виплати, які законодавством передбачені для військових, що безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують бойові та спеціальні завдання в умовах воєнного стану.

"Водночас встановлено, що колишній командир підписував накази про нарахування такої винагороди військовослужбовцям, які у відповідні періоди не мали правових підстав для її отримання. Маючи інформацію про фактичне залучення особового складу до виконання бойових завдань та можливість перевірити підстави для виплат, посадовець не забезпечив належного контролю і видав відповідні накази", - йдеться у повідомленні.

На їх підставі фінансова служба військової частини здійснила нарахування та виплату коштів. У результаті державному бюджету завдано збитків на суму майже 80 млн грн.

Колишньому командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану).

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Що відомо про Валерія Курка?

Валерій Курко очолював 103 бригаду ТрО із січня 2022 року до 14 лютого 2024 року. Раніше полковник був командиром навчального батальйону 199 навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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