ДБР повідомило про підозру ексміністру інфраструктури Омеляну через ухилення від служби. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну, який під час служби у військовій частині не виконував посадових обов’язків та вводив командування в оману.

Про це повідомили у пресцентрі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури України, який після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та протягом тривалого часу не виконував службові обов’язки.

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Які були обов'язки в Омеляна

Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки,

контроль виконання наказів командування та

підготовку пропозицій для планування бойових дій.

Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини.

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Тривалий час не виконував жодних обов’язків

Упродовж кількох періодів 2022–2023 років чоловік проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області.

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Позбавлення волі до 10 років

Військовослужбовцю вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.







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