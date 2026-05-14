ДБР повідомило про підозру ексміністру інфраструктури Омеляну через ухилення від служби. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну, який під час служби у військовій частині не виконував посадових обов’язків та вводив командування в оману.
Про це повідомили у пресцентрі ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури України, який після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та протягом тривалого часу не виконував службові обов’язки.
Які були обов'язки в Омеляна
- Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки,
- контроль виконання наказів командування та
- підготовку пропозицій для планування бойових дій.
Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини.
Тривалий час не виконував жодних обов’язків
Упродовж кількох періодів 2022–2023 років чоловік проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області.
Позбавлення волі до 10 років
Військовослужбовцю вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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