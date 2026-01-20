Ексміністр інфраструктури Кубраков став позаштатним радником Зеленського з питань інфраструктури, - указ

Ексміністр інфраструктури Олександр Кубраков став позаштатним радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі Зеленського.

"Призначити КУБРАКОВА Олександра Миколайовича Радником Президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом)", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Кубраковим надзвичайну енергетичну ситуацію в Україні

Раніше Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Кубракова з цієї посади.