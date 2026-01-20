Ексміністр інфраструктури Кубраков став позаштатним радником Зеленського з питань інфраструктури, - указ

Ексміністр інфраструктури Олександр Кубраков став позаштатним радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі Зеленського.

"Призначити КУБРАКОВА Олександра Миколайовича Радником Президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом)", - ідеться в повідомленні.

Раніше Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Кубракова з цієї посади.

круговоріт ****** навкруги потужніча
20.01.2026 17:36 Відповісти
Это мне напоминает методы совкового обкома - завалил совхоз, ставят директором обувной фабрики, потом на мясокомбинат, лесхоз...
20.01.2026 18:02 Відповісти
Мати справу , з бандою зеленських мародерів на крові , себє не поважати, ( навіть денех не 💰хочуть) ‼️ зе🤢🤡🎪 "перезавантаження " називається поміняти брудну білизну на ізнанку
20.01.2026 17:56 Відповісти
20.01.2026 17:36 Відповісти
Зе!поцу дуже страшно, одному.
Тому він постійно ставить біля себе чесних відкритих відданих сраколізів.
Цікаво, за буданова банять?
Перевіримо.
20.01.2026 18:26 Відповісти
до зустрічі через 3 доби...?
20.01.2026 18:51 Відповісти
https://www.chesno.org/politician/156300/
20.01.2026 17:47 Відповісти
А послом його,послом. Щоб знав.
20.01.2026 17:51 Відповісти
20.01.2026 17:53 Відповісти
20.01.2026 17:56 Відповісти
20.01.2026 18:02 Відповісти
Бляха,Миндича ещё не оформили радником с питань процентных ставок на тендеры?
20.01.2026 18:21 Відповісти
Всіх, кого раніше обідив - приближає на витягнуту руку... Вибори!
20.01.2026 18:53 Відповісти
образив
21.01.2026 05:20 Відповісти
Що, Кубраков пообіцяв не йти в президенти?
20.01.2026 19:11 Відповісти
20.01.2026 19:50 Відповісти
Велике будівництво 2.0 намічається?
20.01.2026 21:34 Відповісти
Стільки радників, а країна у дупі, цікаво, що вони там радять?
20.01.2026 22:11 Відповісти
Лайно не тоне!ЗЕля своїх не прибирає,він їх приховує,переставляє,не дає з голоду померти.
21.01.2026 00:35 Відповісти
 
 