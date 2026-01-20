Экс-министр инфраструктуры Кубраков стал внештатным советником Зеленского по вопросам инфраструктуры, - указ

Экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков стал внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Зеленского.

"Назначить КУБРАКОВА Александра Николаевича советником Президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами (вне штата)", - говорится в сообщении.

Ранее Кубраков занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

9 мая 2024 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Кубракова с этой должности.

назначение Кубраков Александр
Топ комментарии
+9
круговоріт ****** навкруги потужніча
20.01.2026 17:36 Ответить
+4
Это мне напоминает методы совкового обкома - завалил совхоз, ставят директором обувной фабрики, потом на мясокомбинат, лесхоз...
20.01.2026 18:02 Ответить
+3
Мати справу , з бандою зеленських мародерів на крові , себє не поважати, ( навіть денех не 💰хочуть) ‼️ зе🤢🤡🎪 "перезавантаження " називається поміняти брудну білизну на ізнанку
20.01.2026 17:56 Ответить
круговоріт ****** навкруги потужніча
20.01.2026 17:36 Ответить
Зе!поцу дуже страшно, одному.
Тому він постійно ставить біля себе чесних відкритих відданих сраколізів.
Цікаво, за буданова банять?
Перевіримо.
20.01.2026 18:26 Ответить
до зустрічі через 3 доби...?
20.01.2026 18:51 Ответить
https://www.chesno.org/politician/156300/
20.01.2026 17:47 Ответить
А послом його,послом. Щоб знав.
20.01.2026 17:51 Ответить
20.01.2026 17:53 Ответить
Мати справу , з бандою зеленських мародерів на крові , себє не поважати, ( навіть денех не 💰хочуть) ‼️ зе🤢🤡🎪 "перезавантаження " називається поміняти брудну білизну на ізнанку
20.01.2026 17:56 Ответить
Это мне напоминает методы совкового обкома - завалил совхоз, ставят директором обувной фабрики, потом на мясокомбинат, лесхоз...
20.01.2026 18:02 Ответить
Бляха,Миндича ещё не оформили радником с питань процентных ставок на тендеры?
20.01.2026 18:21 Ответить
Всіх, кого раніше обідив - приближає на витягнуту руку... Вибори!
20.01.2026 18:53 Ответить
образив
21.01.2026 05:20 Ответить
Що, Кубраков пообіцяв не йти в президенти?
20.01.2026 19:11 Ответить
20.01.2026 19:50 Ответить
Велике будівництво 2.0 намічається?
20.01.2026 21:34 Ответить
Стільки радників, а країна у дупі, цікаво, що вони там радять?
20.01.2026 22:11 Ответить
Лайно не тоне!ЗЕля своїх не прибирає,він їх приховує,переставляє,не дає з голоду померти.
21.01.2026 00:35 Ответить
 
 