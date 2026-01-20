Экс-министр инфраструктуры Кубраков стал внештатным советником Зеленского по вопросам инфраструктуры, - указ
Экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков стал внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Зеленского.
"Назначить КУБРАКОВА Александра Николаевича советником Президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами (вне штата)", - говорится в сообщении.
Ранее Кубраков занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
9 мая 2024 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Кубракова с этой должности.
Тому він постійно ставить біля себе чесних відкритих відданих сраколізів.
Цікаво, за буданова банять?
Перевіримо.