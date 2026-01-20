Экс-министр инфраструктуры Кубраков стал внештатным советником Зеленского по вопросам инфраструктуры, - указ

Экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков стал внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Зеленского.

"Назначить КУБРАКОВА Александра Николаевича советником Президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами (вне штата)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Кубраковым чрезвычайную энергетическую ситуацию в Украине

Ранее Кубраков занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

9 мая 2024 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Кубракова с этой должности.