Фіктивне працевлаштування до коледжу заради відстрочки: у Житомирі 14 осіб отримали підозри. ФОТОрепортаж

У Житомирі повідомлено про підозри 14 особам у справі про фіктивне працевлаштування до коледжу для отримання відстрочки від мобілізації. Слідство встановило збитки понад 3,3 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Кому оголосили підозри

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру 12 чоловікам призовного віку, які, за даними слідства, були фіктивно працевлаштовані до одного з професійних коледжів Житомира для отримання відстрочки від мобілізації.



Також про нові підозри оголошено директору навчального закладу та інспектору з кадрів.

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Що встановило слідство?

За даними слідства, упродовж квітня 2022 - вересня 2024 року директор коледжу оформлював чоловіків призовного віку на різні посади. Надалі вони подавали документи до ТЦК та СП для оформлення відстрочки від призову під час мобілізації.



Фактично працевлаштовані чоловіки в коледжі не працювали, на робочі місця не виходили та посадових обов’язків не виконували. Попри це, їм офіційно нараховували заробітну плату.



Банківські картки, на які надходили кошти, фіктивні працівники передавали директору. Він самостійно знімав гроші в банкоматах та розпоряджався ними на власний розсуд.



За версією слідства, таким чином директор заволодів понад 3,35 млн грн.

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Що інкримінують підозрюваним?

Директору коледжу інкримінують організацію ухилення від мобілізації, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, службове підроблення та використання підроблених документів.

Інспектору з кадрів - співучасть у цих злочинах.

12 фіктивним працівникам повідомлено про підозру в ухиленні від мобілізації, використанні підроблених документів та пособництві у заволодінні чужим майном.

Директора та інспектора з кадрів відсторонено від посад.





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