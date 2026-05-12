Дві масштабні ухилянтські схеми викрито в Києві: однією з них скористалися понад 1 тис. військовозобов’язаних чоловіків, - СБУ. ФОТОрепортаж
У Києві ліквідовано ще дві масштабні схеми ухилення від мобілізації і затримано організаторів оборудок.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Працевлаштування з подальшим "бронюванням"
Як зазначається, викрито очільницю критично важливого підприємства столиці, яка працевлаштувала до себе понад 1 тисячу військовозобов’язаних з подальшим "бронюванням".
Встановлено, що в обмін на таке призначення нові працівники віддавали роботодавцю 10% від щомісячної зарплати. У такий спосіб фігурантка "заробила" понад 50 млн гривень за майже півтора року.
До схеми вона залучила знайому, яка виступала посередницею для зустрічей із клієнтами та передачі грошей.
У СБУ розповіли, що фігурантки підшукували військовозобов’язаних у приватних компаніях бізнес-партнерів, які хотіли "забронювати" свій персонал від призову.
Схема зі встановленням інвалідності
Також у столиці "на гарячому" затримано посадовців психіатричного відділення місцевої лікарні, які за 25 тисяч доларів безпідставно встановлювали ухилянтам 2 групу інвалідності.
До оборудки причетні завідувач відділення психіатрії та його підлегла – лікарка-психотерапевт.
Спочатку вони направляли ухилянтів на "стаціонар", а потім вручали їм фейкові висновки з важкими діагнозами, пов’язаними з психічними розладами та розумовою відсталістю.
Оголошення підозри
Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період);
- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перша думка про схему в голові - стали поліцейськими 😸
Чи може? І всі оті міндічо-єрмаки та "очільниці бізнесу" - суть звичайні українці і для того, аби вони були людьми - їм треба батога майже безперервно?!?
Командирка полку броневтіків )
Тож так, це готові списки - 3 батальйони укомплектувати вийде.