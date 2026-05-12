Дві масштабні ухилянтські схеми викрито в Києві: однією з них скористалися понад 1 тис. військовозобов’язаних чоловіків, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві ліквідовано ще дві масштабні схеми ухилення від мобілізації і затримано організаторів оборудок.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Працевлаштування з подальшим "бронюванням"

Як зазначається, викрито очільницю критично важливого підприємства столиці, яка працевлаштувала до себе понад 1 тисячу військовозобов’язаних з подальшим "бронюванням".

Встановлено, що в обмін на таке призначення нові працівники віддавали роботодавцю 10% від щомісячної зарплати. У такий спосіб фігурантка "заробила" понад 50 млн гривень за майже півтора року.

До схеми вона залучила знайому, яка виступала посередницею для зустрічей із клієнтами та передачі грошей.

У СБУ розповіли, що фігурантки підшукували військовозобов’язаних у приватних компаніях бізнес-партнерів, які хотіли "забронювати" свій персонал від призову.

Схема зі встановленням інвалідності

Також у столиці "на гарячому" затримано посадовців психіатричного відділення місцевої лікарні, які за 25 тисяч доларів безпідставно встановлювали ухилянтам 2 групу інвалідності.

До оборудки причетні завідувач відділення психіатрії та його підлегла – лікарка-психотерапевт.

Спочатку вони направляли ухилянтів на "стаціонар", а потім вручали їм фейкові висновки з важкими діагнозами, пов’язаними з психічними розладами та розумовою відсталістю.

Оголошення підозри

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

А мудрий нарід скиглить шо гроші нема.По $25 к платять лохи.Кінець епохи бідності і брехні. Це вам не шоколадні бариги.
12.05.2026 14:44
Чого єрмак не скористався нею? Міг би за кордон виїхати тихенько.
Дві масштабні ухилянтські схеми викрито в Києві: однією з них скористалися понад 1 тис. військовозобов'язаних чоловіків, - Джерело: https://censor.net/ua/v4002781

Перша думка про схему в голові - стали поліцейськими 😸
12.05.2026 14:42 Відповісти
Нє-нє-нє, то якісь прибульці біороботами-крадіями засівають "владу" та "бізнес". Ну не може ж середньостатистичний представник "мудрого наріду", дорвавшися до якогось владного крісла чи бізнес-можливостей, в 90% випадків красти, вимагати хабарів, пропонувати хабарів, ухилятися від податків, ухилятися від призову, доїти співробітників чи обманювати покупців/клієнтів тощо.

Чи може? І всі оті міндічо-єрмаки та "очільниці бізнесу" - суть звичайні українці і для того, аби вони були людьми - їм треба батога майже безперервно?!?
12.05.2026 18:34 Відповісти
Все так бро.Ухилянти хейтять міндічів,але самі мріють накрасти грошей і втекти.Хто їздить п'яний,браконьєрить,дає хабарі,краде все що погано лежить,і т.д.-мудрий нарід.Але винувата в цьому влада,яку він обрав з собі подібних.
А в нас останнього Миколу-комбайнера/тракториста мобілізували...
"... працевлаштувала до себе понад 1 тисячу військовозобов'язаних з подальшим "бронюванням" "
Командирка полку броневтіків )
Так вистачить сформувати новий окремий штурмовий полк.
Та тисяча чи готові списки.адреси для передачі в ТЦК.
"Подача на бронювання" останні 2 роки - то з ПІБ та датою народження, паспортними даними, актуальними військово-обліковими даними, актуальними ВОС тощо. Без проходження ВЛК та актуальних військово-облікових даних - відстрочки і бронювання - не дають.

Тож так, це готові списки - 3 батальйони укомплектувати вийде.
Зеля 4 жди ухилянт. І що?
В смт Іванків нардеп від Юлі Бондарєв організував на своєму тіньовому лікерному заводі, виробництво бактерицидних рідин і набронював не менше робітників. СБУ перевірте. Там теж не менше тисячі.
