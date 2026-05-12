В Киеве раскрыты две масштабные схемы уклонения от военной службы: одной из них воспользовались более 1 тыс. военнообязанных мужчин, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве ликвидированы ещё две крупные схемы уклонения от мобилизации и задержаны организаторы этих махинаций.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Трудоустройство с последующим "бронированием"

Как отмечается, разоблачена руководительница критически важного предприятия столицы, которая трудоустроила к себе более 1 тысячи военнообязанных с последующим "бронированием".

Установлено, что в обмен на такое назначение новые работники отдавали работодателю 10% от ежемесячной зарплаты. Таким образом фигурантка "заработала" более 50 млн гривен за почти полтора года.

К схеме она привлекла знакомую, которая выступала посредницей для встреч с клиентами и передачи денег.

В СБУ рассказали, что фигурантки подбирали военнообязанных в частных компаниях бизнес-партнеров, которые хотели "забронировать" свой персонал от призыва.

Схема с установлением инвалидности

Также в столице "на горячем" задержаны должностные лица психиатрического отделения местной больницы, которые за 25 тысяч долларов безосновательно устанавливали уклонистам 2 группу инвалидности.

К махинации причастны заведующий отделением психиатрии и его подчиненная – врач-психотерапевт.

Сначала они направляли уклонистов в "стационар", а затем вручали им поддельные заключения с тяжелыми диагнозами, связанными с психическими расстройствами и умственной отсталостью.

Объявление подозрения

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особый период);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киев (26272) СБУ (20658) уклонисты (1320)
+5
А мудрий нарід скиглить шо гроші нема.По $25 к платять лохи.Кінець епохи бідності і брехні. Це вам не шоколадні бариги.
12.05.2026 14:44 Ответить
Чого єрмак не скористався нею? Міг би за кордон виїхати тихенько.
Дві масштабні ухилянтські схеми викрито в Києві: однією з них скористалися понад 1 тис. військовозобов'язаних чоловіків, - СБУ. СБУ БУЛО НЕ В КУРСІ...
12.05.2026 14:37 Ответить
Дві масштабні ухилянтські схеми викрито в Києві: однією з них скористалися понад 1 тис. військовозобов'язаних чоловіків, - Джерело: https://censor.net/ua/v4002781

Перша думка про схему в голові - стали поліцейськими 😸
А мудрий нарід скиглить шо гроші нема.По $25 к платять лохи.Кінець епохи бідності і брехні. Це вам не шоколадні бариги.
Нє-нє-нє, то якісь прибульці біороботами-крадіями засівають "владу" та "бізнес". Ну не може ж середньостатистичний представник "мудрого наріду", дорвавшися до якогось владного крісла чи бізнес-можливостей, в 90% випадків красти, вимагати хабарів, пропонувати хабарів, ухилятися від податків, ухилятися від призову, доїти співробітників чи обманювати покупців/клієнтів тощо.

Чи може? І всі оті міндічо-єрмаки та "очільниці бізнесу" - суть звичайні українці і для того, аби вони були людьми - їм треба батога майже безперервно?!?
12.05.2026 18:34 Ответить
Все так бро.Ухилянти хейтять міндічів,але самі мріють накрасти грошей і втекти.Хто їздить п'яний,браконьєрить,дає хабарі,краде все що погано лежить,і т.д.-мудрий нарід.Але винувата в цьому влада,яку він обрав з собі подібних.
12.05.2026 20:15 Ответить
А в нас останнього Миколу-комбайнера/тракториста мобілізували...
12.05.2026 14:47 Ответить
"... працевлаштувала до себе понад 1 тисячу військовозобов'язаних з подальшим "бронюванням" "
Командирка полку броневтіків )
12.05.2026 14:59 Ответить
Так вистачить сформувати новий окремий штурмовий полк.
12.05.2026 15:50 Ответить
Та тисяча чи готові списки.адреси для передачі в ТЦК.
12.05.2026 15:02 Ответить
"Подача на бронювання" останні 2 роки - то з ПІБ та датою народження, паспортними даними, актуальними військово-обліковими даними, актуальними ВОС тощо. Без проходження ВЛК та актуальних військово-облікових даних - відстрочки і бронювання - не дають.

Тож так, це готові списки - 3 батальйони укомплектувати вийде.
12.05.2026 18:38 Ответить
Зеля 4 жди ухилянт. І що?
12.05.2026 15:40 Ответить
В смт Іванків нардеп від Юлі Бондарєв організував на своєму тіньовому лікерному заводі, виробництво бактерицидних рідин і набронював не менше робітників. СБУ перевірте. Там теж не менше тисячі.
