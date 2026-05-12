В Киеве раскрыты две масштабные схемы уклонения от военной службы: одной из них воспользовались более 1 тыс. военнообязанных мужчин, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Киеве ликвидированы ещё две крупные схемы уклонения от мобилизации и задержаны организаторы этих махинаций.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Трудоустройство с последующим "бронированием"
Как отмечается, разоблачена руководительница критически важного предприятия столицы, которая трудоустроила к себе более 1 тысячи военнообязанных с последующим "бронированием".
Установлено, что в обмен на такое назначение новые работники отдавали работодателю 10% от ежемесячной зарплаты. Таким образом фигурантка "заработала" более 50 млн гривен за почти полтора года.
К схеме она привлекла знакомую, которая выступала посредницей для встреч с клиентами и передачи денег.
В СБУ рассказали, что фигурантки подбирали военнообязанных в частных компаниях бизнес-партнеров, которые хотели "забронировать" свой персонал от призыва.
Схема с установлением инвалидности
Также в столице "на горячем" задержаны должностные лица психиатрического отделения местной больницы, которые за 25 тысяч долларов безосновательно устанавливали уклонистам 2 группу инвалидности.
К махинации причастны заведующий отделением психиатрии и его подчиненная – врач-психотерапевт.
Сначала они направляли уклонистов в "стационар", а затем вручали им поддельные заключения с тяжелыми диагнозами, связанными с психическими расстройствами и умственной отсталостью.
Объявление подозрения
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особый период);
- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Перша думка про схему в голові - стали поліцейськими 😸
Чи може? І всі оті міндічо-єрмаки та "очільниці бізнесу" - суть звичайні українці і для того, аби вони були людьми - їм треба батога майже безперервно?!?
Командирка полку броневтіків )
Тож так, це готові списки - 3 батальйони укомплектувати вийде.