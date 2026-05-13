Фиктивное трудоустройство в колледж ради отсрочки: в Житомире 14 человек получили подозрения. ФОТОрепортаж
В Житомире 14 лицам предъявлены подозрения по делу о фиктивном трудоустройстве в колледж с целью получения отсрочки от мобилизации. Следствие установило ущерб в размере более 3,3 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Кому объявили подозрения
Под процессуальным руководством прокуроров Житомирской областной прокуратуры предъявлено подозрение 12 мужчинам призывного возраста, которые, по данным следствия, были фиктивно трудоустроены в один из профессиональных колледжей Житомира для получения отсрочки от мобилизации.
Также новые подозрения предъявлены директору учебного заведения и инспектору по кадрам.
Что установило следствие?
По данным следствия, в течение апреля 2022 – сентября 2024 года директор колледжа оформлял мужчин призывного возраста на различные должности. В дальнейшем они подавали документы в ТЦК и СП для оформления отсрочки от призыва во время мобилизации.
Фактически трудоустроенные мужчины в колледже не работали, на рабочие места не выходили и должностных обязанностей не выполняли. Несмотря на это, им официально начисляли заработную плату.
Банковские карты, на которые поступали средства, фиктивные работники передавали директору. Он самостоятельно снимал деньги в банкоматах и распоряжался ими по своему усмотрению.
По версии следствия, таким образом директор завладел более чем 3,35 млн грн.
Что инкриминируют подозреваемым?
- Директору колледжа инкриминируют организацию уклонения от мобилизации, завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, служебный подлог и использование поддельных документов.
- Инспектору по кадрам — соучастие в этих преступлениях.
- 12 фиктивным работникам сообщено о подозрении в уклонении от мобилизации, использовании поддельных документов и пособничестве в завладении чужим имуществом.
- Директор и инспектор по кадрам отстранены от должностей.
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