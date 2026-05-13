Командир в/ч на Чернігівщині "прикривав" військових-прогульників: державі завдано понад 2 млн грн збитків, - ДБР. ФОТО
На Чернігівщині працівники ДБР спільно з СБУ викрили командира однієї з військових частин, який допомагав підлеглим уникати проходження служби, водночас забезпечуючи їм регулярне отримання грошового забезпечення.
Про це повідомили у пресцентрі ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
За даними слідства, кілька військовослужбовців тривалий час фактично не перебували у частині та займалися особистими справами. Попри це, командир не реагував на їхню відсутність, не вживав передбачених законом заходів та сприяв тому, щоб їм і надалі нараховували зарплату й інші виплати.
У результаті таких дій державному бюджету завдано збитків на понад 2 мільйони гривень.
Підозра
Командиру військової частини повідомили про підозру за:
- ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем;
- ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України — пособництво в ухиленні військовослужбовців від несення служби в умовах воєнного стану.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також про підозру повідомлено військовослужбовцям, які замість виконання службових обов’язків були відсутні на службі та займалися власними справами.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
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