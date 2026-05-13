Командир в/ч на Черниговщине "прикрывал" прогульщиков: государству нанесен ущерб более 2 млн грн, - ГБР. ФОТО
В Черниговской области сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили командира одной из воинских частей, который помогал подчинённым уклоняться от прохождения службы, при этом обеспечивая им регулярное получение денежного довольствия.
Об этом сообщили в пресс-центре ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Детали
По данным следствия, несколько военнослужащих длительное время фактически не находились в части и занимались личными делами. Несмотря на это, командир не реагировал на их отсутствие, не принимал предусмотренных законом мер и способствовал тому, чтобы им и в дальнейшем начисляли зарплату и другие выплаты.
В результате таких действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 2 миллионов гривен.
Подозрение
Командиру воинской части сообщили о подозрении по:
- ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление властью или служебным положением;
- ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины — пособничество в уклонении военнослужащих от несения службы в условиях военного положения.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также о подозрении сообщено военнослужащим, которые вместо выполнения служебных обязанностей отсутствовали на службе и занимались собственными делами.
Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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