Успенский собор в Киево-Печерской лавре начали консервировать после российской атаки
В Киево-Печерской лавре фактически начались консервационные работы после повреждения Успенского собора в результате российской атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.
Спасатели завершают работы
По словам Остапенко, в настоящее время специалисты определяют объекты, требующие первоочередной консервации.
После завершения работы спасателей, которое должно состояться в ближайшие дни, начнется следующий этап работ в центральной части собора.
Будут защищать иконостас и росписи
Консервационные мероприятия будут проводиться на поврежденных участках иконостаса и настенных росписей.
После этого специалисты определят объем и план дальнейших реставрационных работ.
По словам генерального директора заповедника, есть надежда, что уже в этом году интерьер Успенского собора удастся привести в состояние, которое позволит проводить богослужения.
В то же время полноценная реставрация памятника продлится как минимум несколько лет.
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