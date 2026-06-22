Успенский собор в Киево-Печерской лавре начали консервировать после российской атаки

В Киево-Печерской лавре фактически начались консервационные работы после повреждения Успенского собора в результате российской атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

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Спасатели завершают работы

По словам Остапенко, в настоящее время специалисты определяют объекты, требующие первоочередной консервации.

После завершения работы спасателей, которое должно состояться в ближайшие дни, начнется следующий этап работ в центральной части собора.

Будут защищать иконостас и росписи

Консервационные мероприятия будут проводиться на поврежденных участках иконостаса и настенных росписей.

После этого специалисты определят объем и план дальнейших реставрационных работ.

По словам генерального директора заповедника, есть надежда, что уже в этом году интерьер Успенского собора удастся привести в состояние, которое позволит проводить богослужения.

В то же время полноценная реставрация памятника продлится как минимум несколько лет.

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