Успенський собор у Києво-Печерській лаврі почали консервувати після російської атаки
У Києво-Печерській лаврі фактично розпочалися консерваційні роботи після пошкодження Успенського собору внаслідок російської атаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.
Рятувальники завершують роботи
За словами Остапенка, наразі фахівці визначають об’єкти, які потребують першочергової консервації.
Після завершення роботи рятувальників, що має відбутися найближчими днями, розпочнеться наступний етап робіт у центральній частині собору.
Захищатимуть іконостас і розписи
Консерваційні заходи проводитимуть на пошкоджених ділянках іконостаса та настінних розписів.
Після цього спеціалісти визначатимуть обсяг і план подальших реставраційних робіт.
За словами гендиректора заповідника, є сподівання, що вже цього року інтер’єр Успенського собору вдасться привести до стану, який дозволить проводити богослужіння.
Водночас повноцінна реставрація пам’ятки триватиме щонайменше кілька років.
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