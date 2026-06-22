Успенський собор у Києво-Печерській лаврі почали консервувати після російської атаки

У Києво-Печерській лаврі фактично розпочалися консерваційні роботи після пошкодження Успенського собору внаслідок російської атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

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Рятувальники завершують роботи

За словами Остапенка, наразі фахівці визначають об’єкти, які потребують першочергової консервації.

Після завершення роботи рятувальників, що має відбутися найближчими днями, розпочнеться наступний етап робіт у центральній частині собору.

Захищатимуть іконостас і розписи

Консерваційні заходи проводитимуть на пошкоджених ділянках іконостаса та настінних розписів.

Після цього спеціалісти визначатимуть обсяг і план подальших реставраційних робіт.

За словами гендиректора заповідника, є сподівання, що вже цього року інтер’єр Успенського собору вдасться привести до стану, який дозволить проводити богослужіння.

Водночас повноцінна реставрація пам’ятки триватиме щонайменше кілька років.

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