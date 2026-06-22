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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 22 июня, — Воздушные силы

шахеди

Вечером 22 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 16:16 поступали сообщения о БПЛА из Черниговской области, направляющихся в Киевскую область (Вышгородский район).

В 17:37 — Черниговская область: группа БПЛА в районе Мены.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Смотрите: Нацгвардейцы Юга за ночь уничтожили 17 российских "Шахедов" во время массированной атаки. ВИДЕО

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