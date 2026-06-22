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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 22 червня, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 22 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 16:16 - Повідомлялося про БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину (Вишгородський район).

О 17:37 - Чернігівщина: група БпЛА в районі Мени.

Оновлена інформація

О 20:49 - КАБ курсом на Суми.

О 20:53 - Повторні пуски КАБ на Суми.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Дивіться: Нацгвардійці Півдня за ніч знищили 17 російських "Шахедів" під час масованої атаки. ВIДЕО

Автор: 

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