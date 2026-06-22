Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 22 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 22 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 16:16 - Повідомлялося про БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину (Вишгородський район).
О 17:37 - Чернігівщина: група БпЛА в районі Мени.
Оновлена інформація
О 20:49 - КАБ курсом на Суми.
О 20:53 - Повторні пуски КАБ на Суми.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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