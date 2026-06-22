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Новости Атака беспилотников на Сумщину
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Россия сбросила шесть кассетных бомб на Сумскую громаду: ранен водитель троллейбуса

Атака кабами

Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сумской громады, вследствие чего ранения получил водитель троллейбуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации.

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Удар по Сумской громаде

По предварительным данным, россияне сбросили шесть управляемых авиабомб на окраины Сумской громады. Под ударом — гражданская инфраструктура. Эпицентр попаданий — в промышленной зоне.

Последствия атаки и состояние пострадавшего

Позже в Сумской городской военной администрации уточнили, что в Ковпаковском районе тяжелые ранения получил 60-летний водитель троллейбуса, который двигался без пассажиров.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Троллейбус уничтожен. Кроме того, повреждены здания нескольких городских инфраструктурных объектов, – сообщил начальник Сумской ГВА.

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обстрел (33301) Сумская область (4256) атака (1619) КАБ (553)
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