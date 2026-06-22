Россия сбросила шесть кассетных бомб на Сумскую громаду: ранен водитель троллейбуса
Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сумской громады, вследствие чего ранения получил водитель троллейбуса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации.
Удар по Сумской громаде
По предварительным данным, россияне сбросили шесть управляемых авиабомб на окраины Сумской громады. Под ударом — гражданская инфраструктура. Эпицентр попаданий — в промышленной зоне.
Последствия атаки и состояние пострадавшего
Позже в Сумской городской военной администрации уточнили, что в Ковпаковском районе тяжелые ранения получил 60-летний водитель троллейбуса, который двигался без пассажиров.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Троллейбус уничтожен. Кроме того, повреждены здания нескольких городских инфраструктурных объектов, – сообщил начальник Сумской ГВА.
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