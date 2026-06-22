Росія скинула шість КАБів на Сумську громаду: поранено водія тролейбуса
Окупанти скинули керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумської громади, унаслідок чого поранення отримав водій тролейбуса.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.
Удар по Сумській громаді
Попередньо, росіяни скинули шість КАБів на околиці Сумської громади. Під ударом – цивільна інфраструктура. Епіцентр влучань – у промисловій зоні.
Наслідки атаки та стан постраждалого
Згодом у Сумській міській військовій адміністрації уточнили, що у Ковпаківському районі тяжкі поранення отримав 60-річний водій тролейбуса, який рухався без пасажирів.
Постраждалого доставили до лікарні у тяжкому стані.
Тролейбус знищений. Крім того, пошкоджені будівлі кількох міських інфраструктурних обʼєктів, – повідомив начальник Сумської МВА.
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