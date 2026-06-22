Росія скинула шість КАБів на Сумську громаду: поранено водія тролейбуса

Окупанти скинули керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумської громади, унаслідок чого поранення отримав водій тролейбуса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

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Удар по Сумській громаді

Попередньо, росіяни скинули шість КАБів на околиці Сумської громади. Під ударом – цивільна інфраструктура. Епіцентр влучань – у промисловій зоні.

Наслідки атаки та стан постраждалого

Згодом у Сумській міській військовій адміністрації уточнили, що у Ковпаківському районі тяжкі поранення отримав 60-річний водій тролейбуса, який рухався без пасажирів.

Постраждалого доставили до лікарні у тяжкому стані.

Тролейбус знищений. Крім того, пошкоджені будівлі кількох міських інфраструктурних обʼєктів, – повідомив начальник Сумської МВА.

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