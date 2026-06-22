Війська РФ ударили двома ракетами по освітніх закладах у Білопіллі: є постраждала. ФОТО

Вранці 22 червня 2026 року ворог завдав ракетного удару по Білопіллю на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог ударив по освітніх закладах

За даними ОВА, двома ракетами росіяни поцілили по будівлях освітніх закладів. Є значні пошкодження.

"Дітей там не було. Але на місці перебували працівники", - уточнив Григоров.

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Є постраждалі

Також зазначається, що внаслідок удару є постраждалі. Працівницю одного із закладів госпіталізували. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Вибуховою хвилею також пошкоджені будинки поруч.

Усі наслідки удару з’ясовуються.

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