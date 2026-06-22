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Новини Обстріли Сумщини
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Обстріл Шосткинського району: загинула дитина та двоє дорослих, є поранені

У Шосткинському районі загинула дитина внаслідок удару по будинку багатодітної родини

У Шосткинському районі Сумщини російський удар по житловому будинку забрав життя дитини, її батька та бабусі. Ще троє людей поранені, триває розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

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22 червня 2026 року близько 04:50 год окупанти атакували безпілотником будинок багатодітної родини в Зноб-Новгордській громаді Шосткинського району.

Унаслідок ворожої атаки загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Також поранено 31-річну матір загиблого хлопчика, його 10-річного брата та 13-річну сестру.

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обстріл (34636) Сумська область (4805) Шосткинський район (172)
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