Обстрел Шосткинского района: погибли ребенок и двое взрослых, есть раненые

В Шосткинском районе Сумской области в результате российского удара по жилому дому погибли ребенок, его отец и бабушка. Еще трое человек получили ранения, ведется расследование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.

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22 июня 2026 года около 04:50 оккупанты атаковали беспилотником дом многодетной семьи в Зноб-Новгородской громаде Шосткинского района.

В результате вражеской атаки погибли 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка. Также ранены 31-летняя мать погибшего мальчика, его 10-летний брат и 13-летняя сестра.

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