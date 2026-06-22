714 7
Обстрел Шосткинского района: погибли ребенок и двое взрослых, есть раненые
В Шосткинском районе Сумской области в результате российского удара по жилому дому погибли ребенок, его отец и бабушка. Еще трое человек получили ранения, ведется расследование.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.
22 июня 2026 года около 04:50 оккупанты атаковали беспилотником дом многодетной семьи в Зноб-Новгородской громаде Шосткинского района.
В результате вражеской атаки погибли 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка. Также ранены 31-летняя мать погибшего мальчика, его 10-летний брат и 13-летняя сестра.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль