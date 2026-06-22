Сутки в Сумской области: 14 пострадавших в нескольких громадах области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате артиллерийских обстрелов и ударов дронов в населенных пунктах Сум, Ахтырки, Глухова и других населенных пунктах пострадали 14 человек, в том числе 14-летняя девочка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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В Сумской громаде в результате артиллерийского обстрела пострадали 6 человек: женщины в возрасте 58, 61, 62 и 62 лет и мужчины в возрасте 54 и 66 лет. В результате попадания вражеского БПЛА ранен 72-летний мужчина.

В Ахтырской громаде в результате сбрасывания взрывчатки с дрона получила травмы 36-летняя женщина.

В Глуховской громаде в результате ударов российских беспилотников получили травмы 14-летняя девушка и 68-летняя женщина.

В Березовской громаде в результате попадания вражеского беспилотника пострадали мужчины в возрасте 35 и 42 лет.

В Кириковской общине в результате попадания вражеского дрона в дом ранен 57-летний мужчина, травмирована 54-летняя женщина.

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Последствия атаки







