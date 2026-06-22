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Оккупанты атаковали дронами жилой сектор Глухова: пострадала 14-летняя девочка, произошёл пожар. ФОТО
Днём и вечером в воскресенье, 21 июня, российские оккупанты атаковали дронами жилой район Глухова в Сумской области. В результате атаки тяжёлое ранение получила 14-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
Чиновник рассказал, что произошло попадание в пятиэтажный дом. Также враг нанес удар по частному сектору – там произошел пожар.
В результате одного из ударов тяжелое ранение получила 14-летняя девочка. Сейчас она находится в больнице, медики оказывают необходимую помощь. Состояние девочки стабильное.
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