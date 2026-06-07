РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Фото
307 0

Россия нанесла удар по пожарной машине и обстреляла спасателей на Сумщине. ФОТОрепортаж

В Сумской области российские войска атаковали пожарную инфраструктуру в Глуховской громаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Прицельные удары по спасателям и технике

Во время работы сотрудников ГСЧС на месте одного из попаданий российские военные нанесли прицельный удар по пожарному автомобилю.

Впоследствии под удар попала пожарная часть. В результате обстрела повреждены техника и здание подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое человек пострадали в результате атак российских дронов на Сумщине

Последствия обстрела пожарной части в Сумской области
Фото: ГСЧС Украины
Последствия обстрела пожарной части в Сумской области
Фото: ГСЧС Украины
Последствия обстрела пожарной части в Сумской области
Фото: ГСЧС Украины
Последствия обстрела пожарной части в Сумской области
Фото: ГСЧС Украины

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли ударпо Глуховской громаде в Сумской области: погибли двое мужчин, 4 человека пострадали

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека пострадали в результате атак российских дронов в Сумской области

Автор: 

обстрел (33033) Сумская область (4214) атака (1549) ГСЧС (5203) Глухов (44)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 