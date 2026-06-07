Россия нанесла удар по пожарной машине и обстреляла спасателей на Сумщине. ФОТОрепортаж

В Сумской области российские войска атаковали пожарную инфраструктуру в Глуховской громаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Прицельные удары по спасателям и технике

Во время работы сотрудников ГСЧС на месте одного из попаданий российские военные нанесли прицельный удар по пожарному автомобилю.

Впоследствии под удар попала пожарная часть. В результате обстрела повреждены техника и здание подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое человек пострадали в результате атак российских дронов на Сумщине

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли ударпо Глуховской громаде в Сумской области: погибли двое мужчин, 4 человека пострадали

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека пострадали в результате атак российских дронов в Сумской области