Россия нанесла удар по пожарной машине и обстреляла спасателей на Сумщине. ФОТОрепортаж
В Сумской области российские войска атаковали пожарную инфраструктуру в Глуховской громаде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Прицельные удары по спасателям и технике
Во время работы сотрудников ГСЧС на месте одного из попаданий российские военные нанесли прицельный удар по пожарному автомобилю.
Впоследствии под удар попала пожарная часть. В результате обстрела повреждены техника и здание подразделения.
Ранее сообщалось, что рашисты нанесли ударпо Глуховской громаде в Сумской области: погибли двое мужчин, 4 человека пострадали
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