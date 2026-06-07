Росія вдарила по пожежному автомобілю й обстріляла рятувальників на Сумщині. ФОТОрепортаж

У Сумській області російські війська атакували пожежну інфраструктуру в Глухівській громаді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.

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Прицільні удари по рятувальниках і техніці

Під час роботи співробітників ДСНС на місці одного з влучань російські військові завдали прицільного удару по пожежному автомобілю.

Згодом під удар потрапила пожежна частина. Унаслідок обстрілу пошкоджені техніка та будівля підрозділу.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

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