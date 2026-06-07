Росія вдарила по пожежному автомобілю й обстріляла рятувальників на Сумщині. ФОТОрепортаж
У Сумській області російські війська атакували пожежну інфраструктуру в Глухівській громаді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.
Прицільні удари по рятувальниках і техніці
Під час роботи співробітників ДСНС на місці одного з влучань російські військові завдали прицільного удару по пожежному автомобілю.
Згодом під удар потрапила пожежна частина. Унаслідок обстрілу пошкоджені техніка та будівля підрозділу.
Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Глухівській громаді на Сумщині: загинули двоє чоловіків, 4 постраждалих
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль