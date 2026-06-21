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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Окупанти атакували дронами житловий сектор Глухова: постраждала 14-річна дитина, сталася пожежа. ФОТО

Вдень та ввечері неділі, 21 червня, російські окупанти атакували дронами житловий сектор Глухова Сумської області. Внаслідок атаки важке поранення зазнала 14-річна дитина.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки 

Посадовець розповів, що є влучання у пʼятиповерховий будинок. Також ворог завдав удару по приватному сектору – там сталася пожежа.

атака на Глухів

Внаслідок одного з ударів важке поранення дістала 14-річна дитина. Наразі вона в лікарні, медики надають необхідну допомогу. Стан дитини стабільний.

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Автор: 

діти (5607) Сумська область (4802) атака (1679) Глухів (47) Шосткинський район (172)
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