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Окупанти атакували дронами житловий сектор Глухова: постраждала 14-річна дитина, сталася пожежа. ФОТО
Вдень та ввечері неділі, 21 червня, російські окупанти атакували дронами житловий сектор Глухова Сумської області. Внаслідок атаки важке поранення зазнала 14-річна дитина.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Посадовець розповів, що є влучання у пʼятиповерховий будинок. Також ворог завдав удару по приватному сектору – там сталася пожежа.
Внаслідок одного з ударів важке поранення дістала 14-річна дитина. Наразі вона в лікарні, медики надають необхідну допомогу. Стан дитини стабільний.
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