УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10597 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
526 0

Доба на Сумщині: 14 постраждалих у кількох громадах області. ФОТОрепортаж

Унаслідок артобстрілів та ударів дронів у громадах Сум, Охтирки, Глухова та інших населених пунктах травмовано 14 людей, серед них 14-річна дівчина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Сумській громаді внаслідок артобстрілу постраждали 6 людей: жінки віком 58, 61, 62 та 62 роки та чоловіки віком 54 та 66 років. Внаслідок влучання ворожого БпЛА травмований 72-річний чоловік.

В Охтирській громаді внаслідок скидання вибухівки з дрона травмована 36-річна жінка.

У Глухівській громаді внаслідок ударів російських безпілотників травмовані 14-річна дівчина та 68-річна жінка.

У Березівській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждали чоловіки віком 35 та 42 роки.

У Кириківській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в будинок поранено 57-річного чоловіка, травмовано 54-річну жінку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували дронами житловий сектор Глухова: постраждала 14-річна дитина, сталася пожежа. ФОТО

Наслідки атаки

Обстріли Сумщини: дрони та артилерія поранили 14 цивільних
Обстріли Сумщини: дрони та артилерія поранили 14 цивільних
Обстріли Сумщини: дрони та артилерія поранили 14 цивільних
Обстріли Сумщини: дрони та артилерія поранили 14 цивільних

Автор: 

обстріл (36973) Сумська область (4989)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 