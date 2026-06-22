Войска РФ нанесли два ракетных удара по учебным заведениям в Белополье: есть пострадавшая. ФОТО

Утром 22 июня 2026 года враг нанёс ракетный удар по Белополью в Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Враг нанес удар по учебным заведениям

По данным ОГА, россияне двумя ракетами поразили здания учебных заведений. Имеются значительные повреждения.

"Детей там не было. Но на месте находились сотрудники", — уточнил Григоров.

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Есть пострадавшие

Также отмечается, что в результате удара есть пострадавшие. Сотрудница одного из учреждений госпитализирована. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Взрывной волной также повреждены дома по соседству.

Все последствия удара выясняются.

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