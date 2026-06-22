Войска РФ нанесли два ракетных удара по учебным заведениям в Белополье: есть пострадавшая. ФОТО
Утром 22 июня 2026 года враг нанёс ракетный удар по Белополью в Сумской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Враг нанес удар по учебным заведениям
По данным ОГА, россияне двумя ракетами поразили здания учебных заведений. Имеются значительные повреждения.
"Детей там не было. Но на месте находились сотрудники", — уточнил Григоров.
Есть пострадавшие
Также отмечается, что в результате удара есть пострадавшие. Сотрудница одного из учреждений госпитализирована. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Взрывной волной также повреждены дома по соседству.
Все последствия удара выясняются.
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