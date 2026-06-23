Украина готова к прямым переговорам с РФ, но терпение не безгранично, - Мельник

Украина по-прежнему готова к прямым переговорам с Россией ради достижения справедливого и прочного мира, однако терпение Киева не безгранично.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

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По словам дипломата, Киев по-прежнему предлагает прекращение огня вдоль фактической линии фронта, подчеркивая, что это уже является значительной уступкой со стороны Украины.

В то же время Мельник предупредил, что если Совет Безопасности ООН и в дальнейшем не будет демонстрировать решимость, Украина может пересмотреть свое нынешнее предложение.

"Не могу исключать, что Украина может скорректировать и изменить свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является большим компромиссом", - заявил он.

Мельник заявил об изменении динамики войны

Постпред Украины подчеркнул, что за последний месяц ситуация на фронте существенно изменилась. По его словам, даже российские военные блогеры признают, что Москва не способна одержать победу в войне.

Он также заявил, что последствия развязанной Россией войны все сильнее ощущаются на ее собственной территории. В частности, по словам дипломата, повреждено почти 40% российских нефтеперерабатывающих заводов, что негативно сказывается на обеспечении военной машины РФ.

Кроме того, Мельник отметил, что последние атаки продемонстрировали уязвимость российской системы противовоздушной обороны, в частности в окрестностях Москвы.

Призыв к России покинуть оккупированные территории

Мельник напомнил, что Украина в течение последних 15 месяцев неоднократно призывала Совет Безопасности ООН поддержать резолюцию о полном и безусловном прекращении огня, однако соответствующее решение принято не было.

Обращаясь к представителю России, дипломат призвал Москву вывести войска с временно оккупированных украинских территорий.

"Вы никогда не сможете удержать оккупированные земли. Поэтому убирайтесь из Украины как можно скорее, пока не стало слишком поздно", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

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