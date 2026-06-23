Україна готова до прямих переговорів із РФ, але терпіння не безмежне, - Мельник

Україна залишається відкритою до прямих переговорів із Росією заради досягнення справедливого та тривалого миру, однак терпіння Києва не є безмежним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

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За словами дипломата, Київ і надалі пропонує припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту, наголошуючи, що це вже є значною поступкою з боку України.

Водночас Мельник застеріг, що якщо Рада Безпеки ООН і надалі не демонструватиме рішучості, Україна може переглянути свою нинішню пропозицію.

"Не можу виключати, що Україна може відкалібрувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом", – заявив він.

Мельник заявив про зміну динаміки війни

Постпред України наголосив, що за останній місяць ситуація на фронті суттєво змінилася. За його словами, навіть російські військові блогери визнають, що Москва не здатна досягти перемоги у війні.

Він також заявив, що наслідки розв'язаної Росією війни дедалі більше відчуваються на її власній території. Зокрема, за словами дипломата, пошкоджено майже 40% російських нафтопереробних заводів, що негативно впливає на забезпечення військової машини РФ.

Крім того, Мельник зазначив, що останні атаки продемонстрували вразливість російської системи протиповітряної оборони, зокрема навколо Москви.

Заклик до Росії залишити окуповані території

Мельник нагадав, що Україна протягом останніх 15 місяців неодноразово закликала Раду Безпеки ООН підтримати резолюцію про повне та безумовне припинення вогню, однак відповідного рішення ухвалено не було.

Звертаючись до представника Росії, дипломат закликав Москву вивести війська з тимчасово окупованих українських територій.

"Ви ніколи не зможете втримати окуповані землі. Тому забирайтеся з України якомога швидше, поки не стало надто пізно", – наголосив постійний представник України при ООН.

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