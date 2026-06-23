РФ атаковала Запорожье: двое пострадавших, повреждены СТО и АЗС

В результате ночной атаки российских войск в Запорожье были повреждены частный дом, СТО и автозаправочная станция. Пострадали двое пожилых людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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"В результате вражеского удара по Запорожскому району повреждены частные дома и расположенные рядом хозяйственные постройки.

В результате вражеской атаки произошло возгорание домов, которое в настоящее время уже ликвидировано спасателями.

За медицинской помощью обратились два человека - мужчина и женщина 73 лет", - говорится в сообщении.

Утренняя атака дронами

Утром 23 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате вражеского удара возник пожар на территории частной автостоянки, предварительно известно об одном пострадавшем.

По словам главы области, вражеский беспилотник вызвал возгорание автомобилей на территории частной стоянки.

На месте работают экстренные службы, которые тушат пожар и устанавливают масштабы разрушений.

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Последствия атак











