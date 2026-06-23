РФ атакувала Запоріжжя: двоє постраждалих, пошкоджені СТО та АЗС

Унаслідок нічної атаки російських військ у Запоріжжі пошкоджено приватний будинок, СТО та автозаправну станцію. Постраждали двоє літніх людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Внаслідок ворожого удару по Запорізькому району пошкоджено приватні будинки та розташовані поруч господарські споруди.

Через ворожу атаку сталося займання осель, яке наразі вже ліквідовано надзвичайниками.

За допомогою до медиків звернулось дві людини - чоловік та жінка 73-х років", - йдеться в повідомленні.

Ранкова атака дронами

Уранці 23 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території приватної автостоянки, попередньо відомо про одного постраждалого.

За словами очільника області, ворожий безпілотник спричинив займання автомобілів на території приватної стоянки.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують пожежу та встановлюють масштаби руйнувань.

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Наслідки атак











