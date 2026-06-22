Росія тричі атакувала Запоріжжя: є загибла, поранені та руйнування житла. ФОТОрепортаж

У ніч та ранок 22 червня російські війська завдали кількох ударів по Запоріжжю. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку, є загибла та поранені серед цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Перший удар: поранені літні мешканці

Перший удар російські війська завдали близько 23:00 21 червня по приватному домоволодінню в одному з районів Запоріжжя. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Постраждали двоє людей — 67-річна жінка та 71-річний чоловік. Жінка отримала осколкові поранення кінцівок, а у чоловіка медики діагностували гостру реакцію на стрес. Обом надано необхідну медичну допомогу.

Після опівночі окупанти завдали повторного удару

Після опівночі російські війська знову атакували місто ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у приватний будинок, який було зруйновано. На місці спалахнула пожежа.

Унаслідок другої атаки поранення дістав чоловік. Його госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

Окрім приватної забудови, внаслідок російських ударів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею вибито вікна та пошкоджено фасад будівлі.

На місцях влучань працюють екстрені служби. Комунальні служби ліквідовують наслідки атак, а фахівці продовжують обстеження пошкоджених об'єктів.

Удар дронами вранці

Уранці 22 червня російські війська вкотре атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

За словами Федорова, один із російських безпілотників влучив у нежитлову будівлю, де виникла пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Ще один удар припав на приватний житловий будинок. Внаслідок влучання спалахнула пожежа, а інформація про наслідки атаки спочатку уточнювалася.

Пізніше очільник області повідомив, що через удар по приватному сектору поранення дістали троє людей. Під час ліквідації наслідків рятувальники також встановили, що в охопленому вогнем будинку залишалася жінка.

На місці працювали екстрені служби, які проводили пошуково-рятувальну операцію та ліквідовували пожежу.

Згодом Федоров повідомив, що жінка, яка перебувала в будинку, зруйнованому внаслідок атаки російського безпілотника, загинула.

Серед поранених 11-річний хлопчик. Він перебуває під наглядом медиків.

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