Окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Запоріжжі: є поранені. ФОТО (оновлено)
Сьогодні, 21 червня, російські війська завдали удару по автозаправці в Запоріжжі.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Ворог атакував БпЛА автозаправку Запоріжжя. Попередньо, одна людина дістала поранень", - йдеться в повідомленні.
Наразі інших подробиць не повідомляється.
Оновлена інформація
Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на АЗС дістали поранень дві жінки 40-ка та 45-ти років.
Медики надають потерпілим всю невідкладну допомогу
Що передувало
Нагадаємо, 20 червня окупанти атакували Запоріжжя дев’ятьма КАБами, унаслідок чого п’ятеро людей загинули і 12 постраждали.
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