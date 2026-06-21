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Новини Фото Атака РФ на Запоріжжя
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Окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Запоріжжі: є поранені. ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 21 червня, російські війська завдали удару по автозаправці в Запоріжжі.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по АЗС у Запоріжжі

Що відомо

"Ворог атакував БпЛА автозаправку Запоріжжя. Попередньо, одна людина дістала поранень", - йдеться в повідомленні.

Наразі інших подробиць не повідомляється.

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Оновлена інформація 

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на АЗС дістали поранень дві жінки 40-ка та 45-ти років.

Медики надають потерпілим всю невідкладну допомогу

Що передувало

Нагадаємо, 20 червня окупанти атакували Запоріжжя дев’ятьма КАБами, унаслідок чого п’ятеро людей загинули і 12 постраждали. 

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Автор: 

АЗС (1957) Запоріжжя (2607) обстріл (34617) Запорізька область (5000) Запорізький район (636)
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