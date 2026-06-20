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Новини Фото Антидроновий захист
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Антидронові сітки встановлюють на мостах у Запоріжжі, - ОВА. ФОТО

У Запоріжжі на мостових спорудах встановлюють антидронові сітки.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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У Запоріжжі на мостах встановлюють антидронові сітки

Антидроновий захист мостів

Так, він зазначив, що робота із посилення захисту області триває.

"Паралельно з облаштуванням захисту на зупинкових комплексах тривають роботи зі встановлення антидронових сіток на мостових спорудах", - написав Федоров.

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У Запоріжжі на мостах встановлюють антидронові сітки

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у прифронтових громадах Запоріжжя автобуси обладнають системами РЕБ і детекторами дронів.

Також у Запоріжжі встановлюють антидронові сітки на зупинках транспорту.

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Запоріжжя (2604) захист (284) міст (1270) Запорізька область (4997) Запорізький район (633)
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