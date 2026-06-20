Антидронові сітки встановлюють на мостах у Запоріжжі, - ОВА. ФОТО
У Запоріжжі на мостових спорудах встановлюють антидронові сітки.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Антидроновий захист мостів
Так, він зазначив, що робота із посилення захисту області триває.
"Паралельно з облаштуванням захисту на зупинкових комплексах тривають роботи зі встановлення антидронових сіток на мостових спорудах", - написав Федоров.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що у прифронтових громадах Запоріжжя автобуси обладнають системами РЕБ і детекторами дронів.
Також у Запоріжжі встановлюють антидронові сітки на зупинках транспорту.
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