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Антидроновые сетки устанавливают на мостах в Запорожье, - ОВА. ФОТО
На Запорожье на мостовых сооружениях устанавливают сетки для защиты от дронов.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Антидроновая защита мостов
Так, он отметил, что работа по усилению защиты области продолжается.
"Параллельно с обустройством защиты на остановках продолжаются работы по установке антидроновых сеток на мостовых сооружениях", — написал Федоров.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в прифронтовых громадах Запорожья автобусы оснащают системами РЭБ и детекторами дронов.
Также на Запорожье устанавливают антидроновые сетки на остановках общественного транспорта.
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