Антидроновые сетки устанавливают на мостах в Запорожье, - ОВА. ФОТО

На Запорожье на мостовых сооружениях устанавливают сетки для защиты от дронов.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Антидроновая защита мостов

Так, он отметил, что работа по усилению защиты области продолжается.

"Параллельно с обустройством защиты на остановках продолжаются работы по установке антидроновых сеток на мостовых сооружениях", — написал Федоров.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в прифронтовых громадах Запорожья автобусы оснащают системами РЭБ и детекторами дронов.

Также на Запорожье устанавливают антидроновые сетки на остановках общественного транспорта.