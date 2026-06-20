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Антидроновые сетки устанавливают на мостах в Запорожье, - ОВА. ФОТО

На Запорожье на мостовых сооружениях устанавливают сетки для защиты от дронов.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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В Запорожье на мостах устанавливают антидроновые сетки

Антидроновая защита мостов

Так, он отметил, что работа по усилению защиты области продолжается.

"Параллельно с обустройством защиты на остановках продолжаются работы по установке антидроновых сеток на мостовых сооружениях", — написал Федоров.

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В Запорожье на мостах устанавливают антидроновые сетки

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в прифронтовых громадах Запорожья автобусы оснащают системами РЭБ и детекторами дронов.

Также на Запорожье устанавливают антидроновые сетки на остановках общественного транспорта.

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Запорожье (2955) защита (242) мост (1030) Запорожская область (4471) Запорожский район (623)
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