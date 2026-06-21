Доба на Запоріжжі: під ударами РФ 50 населених пунктів, 5 загиблих, 13 поранених. ФОТО

Пʼятеро людей загинули, ще тринадцять отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли за добу

Як зазначається, впродовж доби окупанти завдали 846 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 34 авіаційні удари по Запоріжжю, Новомиколаївці, Зарічному, Таврійському, Зірниці, Новоолександрівці, Любицькому, Мирівці, Сторчовому, Ясній Поляні, Юрківці, Оріхову, Новоселівці, Свободі, Долинці, Копанях, Червоній Криниці, Новопавлівці, Преображенці, Новоукраїнці.

568 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Балабине, Новомиколаївку, Кушугум, Задорожнє, Резедівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Рибне, Гірке, Косівцеве.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Малій Токмачці, Чарівному, Рибному.

240 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці.

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Наслідки

За даними ОВА, надійшло 113 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

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