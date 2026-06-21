Сутки на Запорожье: под ударами РФ 50 населенных пунктов, 5 погибших, 13 раненых. ФОТО

Пятеро человек погибли, ещё тринадцать получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы за сутки

Как отмечается, за сутки оккупанты нанесли 846 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 34 авиаудара по Запорожью, Новониколаевке, Заречному, Таврийском, Зирнице, Новоалександровке, Любицком, Мировке, Сторчовом, Ясной Поляне, Юрковке, Орехове, Новоселовке, Свободе, Долинке, Копанях, Червоной Кринице, Новопавловке, Преображенке, Новоукраинке.

568 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Вильнянск, Балабино, Новониколаевку, Кушугум, Задорожное, Резедовку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Воздвижевку, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветково, Преображенку, Новоселовку, Рыбное, Горькое, Косовцево.

Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Малой Токмачке, Чаривному, Рыбному.

240 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Доброполье, Прилуки, Рыбное, Гуляйпольское, Староукраинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антидроновые сетки устанавливают на мостах в Запорожье, — ОГА. ФОТО

Последствия

По данным ОВА, поступило 113 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Читайте также: Сутки на Запорожье: 20 раненых, повреждено почтовое отделение. ФОТОрепортаж